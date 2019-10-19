19.10.2019, 15:33

Россиянин Бетербиев победил нокаутом и стал чемпионом мира в полутяжелом весе


rus.delfi.ee
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Артур Бетербиев
Артур БетербиевFoto: Jacques Boissinot, AP

Россиянин Артур Бетербиев победил нокаутом украинца Александра Гвоздика и завоевал чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBC.

Бой проходил в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) на арене Liacouras Center. Оба боксера до этого не проигрывали. Более того Артур Бетербиев, владевший к тому времени поясом чемпиона по версии IBF, все свои 14 боев выиграл нокаутом. Показатели Гвоздика были — 17 боев, 17 побед (14 нокаутом).

В десятом раунде россиянин трижды отправлял украинца на настил и рефери остановил бой.

”Хочу поблагодарить Россию и Украину. Ничего страшного для моего соперника не случилось. Гвоздик сегодня проиграл, а завтра выиграет. Это бокс. Сегодня кто-то должен был выйти из этого боя проигравшим”, — цитирует Бетербиева Sports.ru.

Следующий бой Бетербиева пройдет в начале 2020 года против Мэнга Фанлунга из Китая.

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