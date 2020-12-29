Российский сумоист из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год

Российский сумоист Джамбулат Хатохов, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год, сообщает "Комсомольская правда".
На своей странице в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга в Кабардино-Балкарской Республике Бетал Губжев сообщил эту информацию и выразил соболезнования его родным и близким. Причина смерти не уточняется.
"Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким", — написал Губжев.
В 2003 году, когда Хатохову было 3,5 года, его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого и сильного мальчика в этом возрасте. Тогда он весил 48 килограммов и имел 32-й размер ноги. В 9 лет его вес составлял около 147 кг, а в 17 — 230 кг. Перед совершеннолетием Джамбулат похудел до 176 кг, ему удалось это благодаря жесткому контролю тренера, который следил за каждой порцией еды, употребляемой Хатоховым.
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