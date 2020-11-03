Российский боксер избил в поезде до состояния комы партнера по команде

В неприятную ситуацию угодил победитель чемпионата Европы по боксу Никита Иванов. Возвращаясь с женского чемпионата России, полутяжеловес повздорил во время пьянки в поезде с партнером по команде Бассияром Мирсиябовым.
Более мастеровитый и опытный Иванов нанес своему оппоненту серию ударов, после которых Мирсиябов был отправлен в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает "Чемпионат".
Медики предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, а сам 34-летний Иванов задержан и находится под стражей.
Федерация бокса России намерена провести свое дисциплинарное расследование инцидента в поезде.
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