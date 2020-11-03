03.11.2020, 14:05

Российский боксер избил в поезде до состояния комы партнера по команде


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KÄERAUAD
KÄERAUADFoto: MEELIS TOMSON, Õhtuleht

В неприятную ситуацию угодил победитель чемпионата Европы по боксу Никита Иванов. Возвращаясь с женского чемпионата России, полутяжеловес повздорил во время пьянки в поезде с партнером по команде Бассияром Мирсиябовым.

Более мастеровитый и опытный Иванов нанес своему оппоненту серию ударов, после которых Мирсиябов был отправлен в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает "Чемпионат".

Медики предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, а сам 34-летний Иванов задержан и находится под стражей.

Федерация бокса России намерена провести свое дисциплинарное расследование инцидента в поезде.

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