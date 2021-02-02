Российские боксеры готовы объяснить навальнятам правила поведения на улицах(5)
Несогласованные акции протеста сторонников Алексея Навального, прокатившиеся в январе по России, не оставили равнодушными и спортивное сообщество.
Несогласованные акции протеста сторонников Алексея Навального, прокатившиеся в январе по России, не оставили равнодушными и спортивное сообщество.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев осудил несогласованные акции протеста.
"Основа любого правового государства – закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует.
Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок.
Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем", – сказал спортивный функционер.
Щекутьев был избран генеральным секретарем Федерации бокса России на прошлой неделе. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (АИБА).
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