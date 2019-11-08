Российские бойцы смешанных единоборств сразятся с американцами

Накануне бойцовского вечера состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Магомедшарипов и Каттар показали одинаковый вес 66,2 кг. Харди показал на весах 120 кг, Волков оказался полегче - 113,8 кг.

Бывший игрок в американский футбол Харди пообещал интересное представление в Москве: "Ждите крови, веселье и шоу".

Two men that can put you away... AT ANY SECOND! #UFCMoscow pic.twitter.com/P2LETENOOx — UFC (@ufc) November 7, 2019

Последний бой Волков проводил осенью прошлого года. Тогда он в драматичном поединке проиграл американцу Деррику Льюису. Российский тяжеловес выиграл два раунда, но в концовке встречи пропустил мощный удар и проиграл. До конца боя оставалось 11 секунд.