Российские бойцы смешанных единоборств сразятся с американцами
9 ноября в Москве состоится бойцовское шоу UFC Москва. Главным событием вечера станут два поединка российских бойцов с американцами. Полусредневес Забит Магомедшарипов (17-1) сразится с Кэлвином Каттаром (20-3), а тяжеловес Александр Волков (30-7) проверит на прочность Грега Харди (5-1).
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