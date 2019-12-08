Реванш состоялся. Джожуа забрал чемпионские пояса у Руиса
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (США) проиграл 12-раундовый бой британцу Энтони Джошуа. Возможно их ожидает теперь еще один поединок.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (США) проиграл 12-раундовый бой британцу Энтони Джошуа. Возможно их ожидает теперь еще один поединок.
Поединок в Саудовской Аравии стал второй встречей соперников за последние полгода. В июне Руис в зрелищном поединке, где было зафиксировано 5 нокдаунов, досрочно одержал сенсационную победу.
Бой-реванш по зрелищности уступал июньской схватке. Джошуа сделал выводы из поражения и просто перебоксировал соперника. Все три арбитра отдали ему победу - 118:110, 118:110, 119:109.
Гонорар Джошуа за бой в Саудовской Аравии составил 85 млн долларов, Руис получил 13 млн.
Джошуа завладел чемпионским поясами по трем основным версиям из четырех. Чемпионский титул по версии WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру, который свой следующий поединок проведет 22 февраля против британца Тайсона Фьюри. Первый бой между ними завершился в декабре 2018 года вничью.
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