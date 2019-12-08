Реванш состоялся: Джошуа забрал чемпионские пояса у Руиса

Поединок в Саудовской Аравии стал второй встречей боксеров тяжелого дивизиона за последние полгода. В июне толстяк Руис в ярком бою, где было зафиксировано 5 нокдаунов, одержал сенсационную победу.

Судьи были единогласны

Бой-реванш по зрелищности значительно уступал июньской схватке. Джошуа сделал выводы из поражения. Он сбросил вес, превосходил Руиса в скорости и просто перебоксировал соперника. Все три арбитра отдали победу британскому тяжеловесу - 118:110, 118:110, 119:109.

Гонорар Джошуа за бой в Саудовской Аравии составил 85 млн долларов, Руис получил 13 млн.

Уайлдер сразится с Фьюри

В тяжелом дивизионе сложилась следующая ситуация. Джошуа завладел чемпионскими поясами по трем основным версиям из четырех (WBA, WBO, IBF).

Чемпионский титул по версии WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру, который свой следующий поединок проведет 22 февраля против британца Тайсона Фьюри. Первый бой между ними завершился в декабре 2018 года вничью.

Джошуа вернул себе чемпионские пояса, но объединительный бой в его ближайших планах вряд ли значится. Для начала британец наверняка проведет защиту своих титулов - претендентов на бой с ним предостаточно, а потом можно будет подумать и об объединении поясов. Не исключен вариант и третьего поединка с толстяком Руисом.