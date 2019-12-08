08.12.2019, 00:50

Реванш состоялся: Джошуа забрал чемпионские пояса у Руиса


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Anthony Joshua (paremal) kostitas Andy Ruizi võimsate löökidega.
Anthony Joshua (paremal) kostitas Andy Ruizi võimsate löökidega.Foto: ANDREW COULDRIDGE, Action Images via Reuters/Scanpix

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (США) единогласным решением судей проиграл 12-раундовый бой британцу Энтони Джошуа.

Поединок в Саудовской Аравии стал второй встречей боксеров тяжелого дивизиона за последние полгода. В июне толстяк Руис в ярком бою, где было зафиксировано 5 нокдаунов, одержал сенсационную победу.

Судьи были единогласны
Бой-реванш по зрелищности значительно уступал июньской схватке. Джошуа сделал выводы из поражения. Он сбросил вес, превосходил Руиса в скорости и просто перебоксировал соперника. Все три арбитра отдали победу британскому тяжеловесу - 118:110, 118:110, 119:109.

Гонорар Джошуа за бой в Саудовской Аравии составил 85 млн долларов, Руис получил 13 млн.

Уайлдер сразится с Фьюри
В тяжелом дивизионе сложилась следующая ситуация. Джошуа завладел чемпионскими поясами по трем основным версиям из четырех (WBA, WBO, IBF).

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Чемпионский титул по версии WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру, который свой следующий поединок проведет 22 февраля против британца Тайсона Фьюри. Первый бой между ними завершился в декабре 2018 года вничью.

Джошуа вернул себе чемпионские пояса, но объединительный бой в его ближайших планах вряд ли значится. Для начала британец наверняка проведет защиту своих титулов - претендентов на бой с ним предостаточно, а потом можно будет подумать и об объединении поясов. Не исключен вариант и третьего поединка с толстяком Руисом.

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