Редактор "Матч ТВ" о гибели боксера: Легко прекратить смерти на ринге — можно перестать смотреть бокс

"Я общался с боксерами и бойцами ММА, они говорили, что результаты их МРТ в порядке, а врачи говорят, что их мозг клинически ничем не отличается от мозга любого другого человека, — пишет Вадим. — ОК, но пусть врач скажет, что пропустить 266 ударов в голову — это не вредно и безопасно. А если пропускать 266 ударов в голову вредно и опасно, то надо быть готовым к тому, что от этого будут умирать люди. И речь не только про бокс — речь про марафон, про прыжки в фигурном катании и про езду на скорости 300км/ч".

"Легко прекратить смерти на ринге — можно перестать смотреть бокс. Если бы в 2018-м на каждый поединок приходило бы ноль зрителей, не было бы боя Стивенсон — Гвоздик. И Стивенсон не впал бы в кому", — добавил журналист.

23 июля питерский боксер-полусредневес Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных тремя днями ранее в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.