Пьяная драка российских боксеров в поезде. Один - в коме, другой - в СИЗО

В неприятную ситуацию угодил победитель чемпионата Европы по боксу Никита Иванов. Возвращаясь с женского чемпионата России, полутяжеловес повздорил во время пьянки в поезде с партнером по команде Бассияром Мирсиябовым.
Более мастеровитый и опытный Иванов нанес своему оппоненту серию ударов, после которых Мирсиябов был отправлен в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает "Чемпионат".
Медики предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, а 34-летний Иванов задержан и находится под стражей.
Федерация бокса России намерена провести свое дисциплинарное расследование инцидента в поезде.
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