Пьяная драка российских боксеров в поезде. Один - в коме, другой - в КПЗ

В неприятную ситуацию угодил победитель чемпионата Европы по боксу Никита Иванов. Возвращаясь с женского чемпионата России, полутяжеловес повздорил во время пьянки в поезде с партнером по команде Бассияром Мирсиябовым.
Более мастеровитый и опытный Иванов нанес своему оппоненту серию ударов, после которых Мирсиябов был отправлен в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает "Чемпионат".
Медики предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, а сам 34-летний Иванов задержан и находится под стражей.
Федерация бокса России намерена провести свое дисциплинарное расследование инцидента в поезде.
"Оставьте в покое моего мальчика": мама Хабиба
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга