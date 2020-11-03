Пьяная драка российских боксеров в поезде. Один - в коме, другой - в КПЗ

Более мастеровитый и опытный Иванов нанес своему оппоненту серию ударов, после которых Мирсиябов был отправлен в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает "Чемпионат".

Медики предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь, а сам 34-летний Иванов задержан и находится под стражей.

Федерация бокса России намерена провести свое дисциплинарное расследование инцидента в поезде.