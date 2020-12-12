Просьба Кадырова открыла эстонскому тяжеловесу дорогу в Россию

В коронавирусную эпоху пересечение границ сопряжено с рядом проблем. В августе, когда Смолдарев проводил бой в Чечне, пограничные формальности затянулись для него на эстонско-российской границе на 7 часов.

На границе без проблем

Нынче организаторы промоушена решили подстраховаться. Каждый из зарубежных бойцов получил приглашение от Министерства спорта России с просьбой главы Чечни Рамзана Кадырова оказывать содействие участникам турнира при пересечении пограничный пунктов.

"На этот раз границу прошли очень быстро и без задержки, - отметил в разговоре с Delfi Смолдарев. - Показали бумагу с подписью Кадырова и нас сразу пропустили".

Кадыров попал под санкции

Накануне турнира в Москве Министерство финансов США ввело санкции против Кадырова и ряда юридических и физических, лиц связанных с ним.

В санкционный список попали футбольный клуб "Ахмат", в котором выступает уроженец Маарду Евгений Харин, и промоутерская компания АCA, которая проводит бои по смешанным единоборствам. Не затронут ли американские санкции Смолдарева?

"Случиться может все, что угодно, но пока не вижу причин для беспокойства. Все здравомыслящие люди понимают, что бойцы в данном случае - наемные люди, выполняющие свою работу на основании определенного договора", - сказал Смолдарев.

Смолдарев перевесил дагестанца

На бойцовском турнире АСА 115 соперником Смолдарева будет дагестанский тяжеловес Эльхан Мусаев (6-0) - поединок пройдет в предварительном карде.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. 30-летний Смолдарев показал на весах 115 кг, его 26-летний соперник оказался чуть легче - 113 кило.

Главным поединком вечера будет бой двух российских полутяжеловесов. Магомед Исмаилов (16-2), вырубивший летом Александра Емельяненко (28-8), сразится с Иваном Штырковым (17-1).