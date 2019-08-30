Поветкин возвращается на ринг. Сможет ли он победить молодого британца?

31 августа в Лондоне пройдет вечер профессионального бокса, главным событием котрого станет бой чемпиона WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (13-1) с британцем Люком Кэмпбеллом (20-2).
В рамках вечера пройдет поединок тяжеловесов: бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин (34-2) выйдет на ринг против британца Хьюи Фьюри (23-2).
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. 39-летний Поветкин показал на весах 102,3 кг. Вес 24-летнего Фьюри (он является двоюродным братом бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри) оказался чуть меньше - 101,7 кг.
Поветкин последний бой провел в сентябре прошлого года против чемпиона мира Энтони Джошуа. Российский тяжеловес проиграл на стадионе "Уэмбли" нокаутом в седьмом раунде. Правда, теперь Джошуа потерял свои титулы - 1 июня его нокаутировал мексиканец Энди Руис. Реванш между ними намечен на декабрь.
Самые большие сделки по обмену в истории футбола (фото)
Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»