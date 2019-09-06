После победы над Хабибом американец хочет увидет валяющиеся папахи

7 сентября в Абу-Даби пройдет бойцовское шоу UFC 242, главным событием которого станет бой чемпиона мира в легком весе Хабиба Нурмагомедова (Россия) с временным чемпионом Дастином Порье (США).
Для Нурмагомедова это будет первый бой после прошлогоднего поединка с Конором Макгрегором. Дагестанский борец выиграл все 27 проведенных боев. Порье выиграл 25 схваток и потерпел 5 поражений.
Оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания, уложившись в лимит легкого веса. Субботний поединок между ними начнется ориентировочно в 23:00.
Накануне боя Нурмагомедов отказался общаться с прессой, решив сэкономить энергию. Порье, наоборот, в каждом интервью говорит, что станет первым бойцом, который нанесет поражение Хабибу.
"После того, как я выиграю, на улицах будет валяться много папах", - сказал американский боец.
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