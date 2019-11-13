Польский тяжеловес готов побить Смолдарева. Что ответил Денис?

Накануне этого поединка 37-летний поляк дал интервью официальному сайту АСА, в котором выразил уверенность в своих силах. "Я надеюсь, что после победы над Смолдаревым организация даст мне возможность выступить в титульном бою", - заявил Омельянчук.

Смолдарева такие смелые заявления не пугают: "Омельянчук - раскрученный в Польше боец. Последние два поединка он выиграл на глазах родной публики, поэтому и делает такие заявления. Но я в своих силах уверен".

- Как бы вы охарактеризовали соперника?

- Хороший ММАшник. Универсальный и неудобный боец. Очень силен физически. Возможности Омельянчука мне хорошо знакомы: несколько лет назад я выезжал на сбор в Польшу и тренировался с ним две недели.

- Вы на 8 лет моложе соперника. Этот фактор может повлиять на исход поединка?

- Топовые бойцы тяжелого дивизиона перешагнули 40-летний рубеж. Не думаю, что Омельянчук свое поражение будет списывать на возраст.

- Как вы готовились к предстоящему бою?

- Подготовка прошла, как и планировал: неделю тренировался в Москве, неделю - в Таллинне, затем снова в Москву и обратно в Таллинн. По такому графику жил последние два месяца.

- На предыдущий поединок в Краснодаре вы отправились без своего многолетнего тренера Владимира Величко.

- В моем тренерском штабе произошли некоторые изменения. В Варшаву со мной прилетел спарринг-партнер Андрей Батеев. Возможно, подъедут российские тяжеловесы Дмитрий Сосновский и Александр Гладков.

- Прогноз на исход трехраундового поединка с Омельянчуком не рискнете дать.

- Бой наверняка завершится досрочно. Кто-то из нас упадет. Надеюсь, это буду не я.