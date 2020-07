Почему новый российский чемпион UFC Петр Ян действительно крутой

Всего в смешанных единоборствах Петр Ян провел 15 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение от Магомеда Магомедова (раздельным решением судей в рамках ACB в марте 2016 года) — пишут Известия.

Петр угрожал всем бойцам из топ-15.

”США, жди! Я получил рабочую визу и в скором времени приеду в Америку. Мой путь к чемпионскому титулу начинается прямо сейчас. Эй, парни из топ-15, готовьтесь, что вас будут выносить из клетки после наших боев. Тик-так”, — сказал Ян.

Петр сдержал обещание: в конце 2018 года на UFC 232 избил Дугласа Силву Де Андраде, который находился на 14-й строчке рейтинга.



На UFC 245 Петр нокаутировал Юрайю Фэйбера в третьем раунде, а потом чуть не подрался с Коди Гарбрантом за кулисами, - пишет Sports.

– Ты что-то писал обо мне. Хочешь повторить это сейчас?

– Я говорю и отвечаю за свои слова. Я дерусь в марте, но потом не вздумай бегать от меня.

– Да ты можешь только болтать. Слышишь? Только бла-бла-бла.

Old @UrijahFaber is wise enough to not mention my name. Don’t act like you don’t know me California grown man. I beat your student, you are welcome to try avenge his loss https://t.co/2i5WCrGkgg