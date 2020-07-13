Почему новый российский чемпион UFC Петр Ян действительно крутой

Как ранее писал RusDelfi, россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC. После этого боец легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг назвал победителя "реально крутым". Вот пять доказательств того, что он прав.
Умение выживать в непростых жизненных условиях
Петр начинал с боев в ночных клубах Омска, куда переехал без семьи в 15 лет ради тренировок. Ян прошел уникальный путь не только благодаря самоотдаче, но еще дерзости и отсутствию страха.
Омский тренер Юрий Демченко, встретивший Петра Яна, когда тому было 15, рассказывал:
"У меня был товарищ Константин Маньков. Так вот Константин с Петром работали на Енисее, разгружали баржи. Костя говорил, что есть пацан, которому 14 лет, а он наравне со взрослыми перетаскивает мешки по 50-60 кг. Петр тогда хотел денег для семьи заработать и одновременно занимался боксом — думал, видимо, где-то себя попробовать. Костя меня попросил обратить внимание на него. Я предложил попробовать в училище олимпийского резерва поступить, потом в СибГУФК. И Петр решил переехать" — пишет Matchtv.ru.
Разносторонность
Российский самбист и боец смешанных единоборств Виталий Минаков отмечает, что боксерское прошлое сыграло на руку Петру Яну — поэтому среди бойцов ММА он отличается хорошо поставленной ударной техникой и интересными комбинациями. При этом, как заметил Минаков, далеко не всем удается успешно применять боксерскую технику в ММА, пишет 360tv.
"Я всегда говорил, что чистый бокс в ММА не работает. Но Петр Ян ломает этот стереотип: ему удается комбинировать боксерские приемы".
А еще у Яна есть образование. Вот что вспоминает Саят Абдрахманов, который помог Петру подписать контракт с UFC довел бойца до чемпионского пояса:
"Когда Ян дипломную писал, у него уже были в АСВ бои с Магомедовым. И я договаривался, чтобы ему разрешили досрочно сдать "госы" и диплом. Я бы здесь большую благодарность его жене выразил, Юле. Она его заставляла учить. Помню, что звонил ей и спрашивал: ”Учил Петя?” Она говорит: ”Три раза мне прочитал”. Тема диплома у него была ”Предсоревновательная подготовка студентов-боксеров высокой квалификации”" — пишет Matchtv.ru.
Стремительность
В середине 2018 года Петр буквально ворвался в UFC: вырубил Теруто Исихару на UFC Fight Night 132, а уже через месяц бросил вызов Джону Линекеру, который находился на шестой строчке рейтинга. Джон вызвал Забита Магомедшарипова, когда Яир Родиригес снялся с боя против Забита, но ответил Петр. Поединок так и не состоялся: Джон просто перестал отвечать, однако страстное желание Петра побеждать проявилось еще тогда, - пишет блогер Панчер на Sports.ru.
Уверенность в своих силах
Всего в смешанных единоборствах Петр Ян провел 15 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение от Магомеда Магомедова (раздельным решением судей в рамках ACB в марте 2016 года) — пишут Известия.
Петр угрожал всем бойцам из топ-15.
”США, жди! Я получил рабочую визу и в скором времени приеду в Америку. Мой путь к чемпионскому титулу начинается прямо сейчас. Эй, парни из топ-15, готовьтесь, что вас будут выносить из клетки после наших боев. Тик-так”, — сказал Ян.
Петр сдержал обещание: в конце 2018 года на UFC 232 избил Дугласа Силву Де Андраде, который находился на 14-й строчке рейтинга.
Отвечает за свои слова в соцсетях
На UFC 245 Петр нокаутировал Юрайю Фэйбера в третьем раунде, а потом чуть не подрался с Коди Гарбрантом за кулисами, - пишет Sports.
– Ты что-то писал обо мне. Хочешь повторить это сейчас?
– Я говорю и отвечаю за свои слова. Я дерусь в марте, но потом не вздумай бегать от меня.
– Да ты можешь только болтать. Слышишь? Только бла-бла-бла.
Old @UrijahFaber is wise enough to not mention my name. Don’t act like you don’t know me California grown man. I beat your student, you are welcome to try avenge his loss https://t.co/2i5WCrGkgg— Petr ”No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) August 19, 2019
До этого Коди и Петр сцепились в социальных сетях, конфликт перетек в личные сообщения. По словам Яна, Коди наговорил много лишнего, тогда россиянин предложил высказать ему все это в лицо.
”Когда я увидел его комментарии в мой адрес, у меня конечно все забурлило и закипело внутри. Я сказал, что как только встречу его, то нападу на него или еще что-то сделаю. А мне потом менеджер говорит, что это будет огромной ошибкой и пять шагов назад. Я также это хорошо обдумал и оставил затем свою затею. Я понял, что он про меня гадости говорил, чтобы о нем вспомнили, потому что кому он сейчас нужен такой — три боя проиграл подряд”, — вспоминал Петр.
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