13.05.2020, 23:30

Отец Хабиба впал в кому. Его неправильно лечили от пневмонии


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Habib Nurmagomedov.
Habib Nurmagomedov.Foto: Mahmoud Khaled, AP/Scanpix

57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

"Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что отец в тяжелом состоянии сейчас", - цитирует бойца Ислама Махачева Sport24.

Нурмагомедов был госпитализирован 25 апреля с двусторонней пневмонией. В начале мая у него начались осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане, он впал в кому и его спецбортом отправили в Москву.

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают", – рассказал источник.

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