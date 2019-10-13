Очередной боксер попал в реанимацию после боя
Боксер, выступающий в первом среднем весе, Патрик Дэй (на фото - слева) был доставлен в больницу сразу после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире в Чикаго, сообщает Daily Express.
Боксер, выступающий в первом среднем весе, Патрик Дэй (на фото - слева) был доставлен в больницу сразу после боя с Чарльзом Конвеллом на турнире в Чикаго, сообщает Daily Express.
Бой был остановлен в десятом раунде после того, как Дэй пропустил сильный удар в челюсть и был отправлен в нокаут.
Рефери матча сразу вызвал на ринг врачей, которые вынесли бессознательного боксера на носилках и сразу же отправили в больницу. На данный момент спортсмен находится в коме, однако пока нет информации, впал в нее боксер сам из-за полученных повреждений или же был введен в нее медикаментозным способом.
По информации источника, Дэю также предстоит хирургическое вмешательство. Операция должна быть проведена на головном мозге спортсмена.
Напомним, что в июле этого года весь мир потрясла смерть россиянина Максима Дадашева, впавшего в кому и умершего после боя.
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