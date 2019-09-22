Очередная смерть боксера. Но теперь не на ринге

35-летний Алексей Заболотских скончался от черепно-мозговых травм около 7 часов утра по местному времени, через несколько минут после падения с балкона, говорится в сообщении.

По словам допрошенных полицией друзей погибшего, тайских боксеров, которые также находились утром в номере отеля, они вместе провели всю ночь в барах Паттайи, а затем продолжили выпивать в гостиничном номере. Около семи утра россиянин вышел на балкон, потом вдруг раздался крик и звук падения. Боксеры вызвали экстренные службы и попытались помочь упавшему, однако он скончался вскоре после прибытия медиков, сообщает издание.

Полиция Паттайи расследует гибель россиянина. По словам его тайских друзей, находившихся вместе с ним в гостинице в момент его гибели, российский боксер не был склонен к самоубийству.

Напомним, что в июле этого года весь мир всколыхнула история Максима Дадашева, который получил на ринге смертельные травмы.