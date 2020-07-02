02.07.2020, 11:45

Непобежденный боксер умер в 21 год

 (1)
EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоФото: Prabin Ranabhat/Keystone Press Agency

Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в 21 год, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.

По информации издания, причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.

Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел пятнадцать поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.

3 февраля вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) ”Снежные барсы” Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета.

Читайте также: