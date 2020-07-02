Непобежденный боксер-легковес умер от рака в 21 год

По информации издания, причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.

Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел пятнадцать поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.