Непобежденный боксер-легковес умер от рака в 21 год

Непобежденный мексиканский боксер Хавьер Гонсалес умер в 21 год, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.
По информации издания, причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание. В прошлом году у Гонсалеса обнаружили инвазивный рак в лимфатических узлах шеи и паха.
Боксер выступал в суперлегком весе. На профессиональном ринге он провел пятнадцать поединков и одержал победу в каждом из них. На любительском уровне он дрался 180 раз и трижды стал победителем чемпионата Мексики.
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