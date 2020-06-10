Не пропустите! Украинская модель с 13-м размером груди проведет бой в ММА

По информации украинских СМИ, 32-летняя модель с обхватом груди 115 см намерена провести свой первый бой осенью в смешанных единоборствах на турнире в Таиланде. Ее соперница пока не определена.

Кузнецова отметила, что вылетит в Таиланд для подготовки к бою, как только будет возобновлено международное авиасообщение.

Организатором поединка выступает российский блогер и предприниматель Максим Мернес. По его словам, колоритная украинка проведет выставочный бой, на турнир приглашен ирландец Конор Макгрегор, а гонорары участникам будут выплачивать в криптовалюте.