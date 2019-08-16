16.08.2019, 21:25

Назван состав сборной Эстонии на чемпионат мира по боксу в России


Геннадий Медведев
Геннадий Медведев
gennadi.medvedev@delfi.ee
EST 2
Poksijad trennis
Foto on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

8-21 сентября в Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по боксу. Для участия в нем зарегистрировано рекордное количество участников - 488 боксеров из 91 страны.

Эстонский бокс на Урале будут представлять молодые боксеры - нарвитянин Павел Каманин (весовая категория 69 кг) и Стивен Аас (81 кг) из Кохтла-Ярве.

"В сборной Эстонии произошла смена поколений. Европейские игры в Минске стали последним турниром для Кирилла Сериков, близок к завершению карьеры и опытный Айнар Карлсон", - отметил в разговоре с Delfi координатор сборной Эстонии Артур Синилилль.

"На чемпионате мира в Екатеринбурге не будут разыгрываться лицензии для участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Все квалификационые турниры пройдут в первой половине следующего года", - добавил Синилилль.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: