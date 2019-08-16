Назван состав сборной Эстонии на чемпионат мира по боксу в России

Эстонский бокс на Урале будут представлять молодые боксеры - нарвитянин Павел Каманин (весовая категория 69 кг) и Стивен Аас (81 кг) из Кохтла-Ярве.

"В сборной Эстонии произошла смена поколений. Европейские игры в Минске стали последним турниром для Кирилла Сериков, близок к завершению карьеры и опытный Айнар Карлсон", - отметил в разговоре с Delfi координатор сборной Эстонии Артур Синилилль.

"На чемпионате мира в Екатеринбурге не будут разыгрываться лицензии для участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Все квалификационые турниры пройдут в первой половине следующего года", - добавил Синилилль.