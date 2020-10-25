Настоящий спортивный герой: Хабиб сломал ногу и перенес инфекционную болезнь перед поединком против Джастина Гэйтжи

”Сегодня все пахло апсетом, учитывая реакцию Хабиба на взвешивание, то, как он выходил сегодня на бой, был не похож сам на себя, тяжело дышал”, — заявил руководитель организации. ”Я скажу больше — нам всем сильно повезло, что мы увидели сегодня его бой. До меня дошли слухи, о чем я понятия не имел, что перед поединком Хабиб оказался в больнице со сломанной ногой. Это было три недели назад. У него были сломаны два пальца и кость, что-то типа этого. Сегодня мне сказали об этом его угловые. До этого они держали все в секрете, никому ничего не говорили”.

”Учитывая все это, могу сказать, что он самый крутой человек на планете, и без сомнений, является лучшим бойцом в мире вне зависимости от веса. Считаю, что теперь можно смело называть его имя, обсуждая кандидатуру величайшего бойца всех времен”, — сказал Уайт.

Нурмагомедов также переболел свинкой за две недели до поединка с американцем, сообщает ТАСС.

”Хабиб болел свинкой за две недели до начала лагеря”, — сказано в сообщении.

Напомним, что титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэйтжи завершился во втором раунде победой действующего чемпиона UFC удушением треугольником, после чего непобежденный российский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.