"На границе раздели до трусов". Тяжеловес Смолдарев шокирован действиями эстонских таможенников

Из Москвы Смолдарев и его тренер Андрей Батеев долетели на самолете до Петербурга, а оттуда отправились домой на автомобиле. Российскую границу они прошли быстро, а вот на эстонской стороне...

- За годы спортивной карьеры я, наверное, раз 20 выезжал на автомобиле в Россию и возвращался домой, но с таким предвзятым и унизительным отношением к себе столкнулся впервые, - не скрывает возмущения Смолдарев. - Пандемия убрала с границы очереди и людей, но мы застряли на ней на два с лишним часа.

- Что искали?

- Не знаю. Сначала был тщательный осмотр машины. Затем пригласили в помещение. Посмотрели вещи. Вроде бы все у нас было в порядке. Собрались уже уходить, но меня попросили задержаться.

- Зачем?

- Понятия не имею. Привели собаку. Спросили - буду ли я что-нибудь декларировать? Ответил, что никаких запрещенных к провозу товаров у меня нет.

- Что было дальше?

- Собака тщательно обнюхала меня, мои вещи, подарки для жены и детей. Затем меня завели в комнату для досмотра и попросили раздеться. До трусов. Мои вещи еще раз тщательно ощупали. Из ботинок вынули даже стельки. Представляете?! Такого унижения я никогда на границе не испытывал. Если бы меня попросили еще снять и трусы, тогда, наверное, точно пришлось бы проводить четвертый раунд. Я просто в шоке от действий сотрудников Налогово-таможенного департамента. Почему они так относятся к гражданам своей страны?

- Сколько таможенников досматривали вас?

- В общей сложности нами занимались 5 человек. Досмотр с раздеванием в маленьком помещении проводили два таможенника. Они были в масках, но никакой социальной дистанции соблюдать в этом помещении просто невозможно.

- Вы пытались выяснить причину повышенного внимания к своей персоне?

- Мой тренер объяснил, что я профессиональный спортсмен - выступал на бойцовском турнире в Москве. В ответ один таможенник сказал, что читал в Delfi статью обо мне и Кадырове. Простите, но я занимаюсь спортом, а не политикой. Для меня такой тщательный досмотр с пристрастием был просто оскорбителен.

- Чем закончилась эпопея на границе?

- Таможенники выдали бумагу, что никаких нарушений с нашей стороны нет, зато у меня к ним после такого предвзятого досмотра возникли вопросы.

