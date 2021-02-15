Миллионы, кокаин и ночлежка в "латышском" клубе. История легенды бокса Леона Спинкса, победившего самого Мухаммеда Али

Мне удалось дозвониться до бывшего боксера и священника Эрика Екабсонса. Сейчас он проживает в Чикаго. Во времена Атмоды он воспользовался возможностью эмигрировать в Соединенные Штаты как широко раскрывшийся советский диссидент.
"Когда приехал в Чикаго, я так изголодался по боевым искусствам, что обошел все залы. В одном из них я встретил плечистого, но не очень техничного парня, которому предложил свою помощь. Им оказался Томми Спинкс. Я спросил, не является ли он родственником Леона Спинкса. Он ответил, что он — его сын", — вспоминает Екабсонс встречу в начале 1990-х.
В Америке Эрик служил в церкви священником и параллельно тренировал людей в своем гараже. Томми Спинкс был одним из его учеников — до тех пор, пока не сел в тюрьму. Позднее, когда Эрику вместе с другом удалось открыть свой боксерский клуб, Томми вернулся, а вместе с ним в зал вошел и сам "Дракула" — легенда бокса Леон Спинкс.
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