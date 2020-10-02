02.10.2020, 00:35

Манзоло проведет бой в Милане с ирландским нокаутером. Кто победит?


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Charlie Ward vs Andrei Manzolo
Charlie Ward vs Andrei ManzoloInstagram

Американский промоушен смешанных единоборств Bellator проводит серию турниров в Милане. В одном из них 3 октября выступит 36-летний эстонский средневес Андрей Манзоло (23-8), проживающий последнее время в Великобритании.

Соперником Манзоло будет ирландский нокаутер Чарли Уорд (8-4). Для эстонского бойца это второй поединок под эгидой Bellator. Год назад он проиграл в Лондоне удушающим приемом британцу Кенту Кауппинену в первом раунде.

Новый соперник Манзоло обладает хорошо поставленным ударом. Большинство боев он выиграл нокаутом.

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