Манзоло проведет бой с одноклубником Конора. У него смертельный удар

Американский промоушен смешанных единоборств Bellator проводит серию турниров в Милане. Среди участников заключительного вечера, который пройдет 3 октября, будет 36-летний эстонский средневес Андрей Манзоло (23-8).
Соперником Манзоло будет 39-летний ирландский нокаутер Чарли Уорд (8-4). Для эстонского бойца это второй поединок под эгидой Bellator. Год назад он проиграл в Лондоне удушающим приемом британцу Кенту Кауппинену в первом раунде.
Сенсационное поражение Манзоло в "Тондираба" В этом году Манзоло успел провести два боя в феврале. Сначала он неожиданно проиграл в Таллинне на первой минуте поединка Дмитрию Иванову (5-6).
Через неделю после поражения в "Тондираба" Манзоло завоевал пояс в британском промоушене, выиграв в первом раунде у Дэвида Раунда (16-24).
Смертельный нокаут Ирландец Уорд, с которым предстоит сразиться Манзоло, обладает хорошо поставленным ударом. Большинство боев одноклубник Конора Макгрегора выиграл нокаутом.
Имя Уорда связано с одним трагическим инцидентом. В апреле 2016 года ирландец нокаутировал дома в третьем раунде 28-летнего Жоао Карвальо. Через 20 минут после боя португальскому бойцу ММА стало плохо. Он был срочно доставлен в один из госпиталей Дублина, где через два дня скончался в результате травмы головы, полученной в октагоне.
Вскоре после того поединка Уорда подписал сильнейший промоушен смешанных единоборств UFC. В Абсолютном бойцовском чемпионате ирландец провел два боя, оба которых он проиграл в первом раунде. И с ним расстались.
Поединок Манзоло - Уорд станет одним из главных событий бойцовского вечера Bellator Milan 3.
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