Максим Воровский сразится в "Тондираба" с чемпионом Африки

В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (31-5) сразится с французом алжирского происхождения Халифом Хезалом (54-10).

Воровский на четыре года старше своего оппонента, но его соперник провел значительно больше боев. В активе Хезала титул чемпиона Африки.

"Этот соперник меня очень мотивирует, - сказал Воровский. - Хезал опытный и физически крепкий боец. Он предпочитает агрессивный стиль ведения боя - в этом мы чем-то с ним схожи. Зрителей ждет интересный и напряженный поединок".