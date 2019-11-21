Максим Воровский сразится в "Тондираба" с чемпионом Африки

23 ноября в ледовом холле "Тондираба" пройдет традиционный бойцовский вечер Number One Fight Show.
В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (31-5) сразится с французом алжирского происхождения Халифом Хезалом (54-10).
Воровский на четыре года старше своего оппонента, но его соперник провел значительно больше боев. В активе Хезала титул чемпиона Африки.
"Этот соперник меня очень мотивирует, - сказал Воровский. - Хезал опытный и физически крепкий боец. Он предпочитает агрессивный стиль ведения боя - в этом мы чем-то с ним схожи. Зрителей ждет интересный и напряженный поединок".
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