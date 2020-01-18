Макгрегор получит в 15 раз больше американца. Ему обещан и бой-реванш с Хабибом

Для 31-летнего Макгрегора это будет первый бой с октября 2018 года, когда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Макгрегор получит 3 млн долларов

Атлетическая комиссия штата Невада объявила гонорары бойцов. Макгрегор получит за предстоящий бой с Серроне 3 млн долларов. Его соперник в 15 раз меньше - 200 000 USD. В случае победы над Макгрегором 36-летний американский ветеран получит дополнительный бонус 200 000.

Глава UFC Дана Уайт пообещал Макгрегору в случае победы над американцем бой-реванш с Хабибом. Тут, правда, возникает резонный вопрос - а нужен ли этот бой Нурмагомедову?

Прервет ли Олейник безвыигрышную серию?

Из других событий вечера отметим поединок 42-летнего российского тяжеловеса Алексея Олейника (42-13) с американским бойцом Морисом Грином (8-3).

Гонорар Олейника, проигравшего два последних боя нокаутом, составит за этот поединок 75 000 долларов. Еще столько же он получит в случае победы. Гарантированное вознаграждение 33-летнего Грина - 30 000 долларов.