Макгрегор получит в 15 раз больше американца. Ему обещан и бой-реванш с Хабибом

Для 31-летнего Макгрегора это будет первый бой с октября 2018 года, когда он в титульном поединке уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Макгрегор получит 3 млн долларов
Атлетическая комиссия штата Невада объявила гонорары бойцов. Макгрегор получит за предстоящий бой с Серроне 3 млн долларов. Его соперник в 15 раз меньше - 200 000 USD. В случае победы над Макгрегором 36-летний американский ветеран получит дополнительный бонус 200 000.
Глава UFC Дана Уайт пообещал Макгрегору в случае победы над американцем бой-реванш с Хабибом. Тут, правда, возникает резонный вопрос - а нужен ли этот бой Нурмагомедову?
Прервет ли Олейник безвыигрышную серию?
Из других событий вечера отметим поединок 42-летнего российского тяжеловеса Алексея Олейника (42-13) с американским бойцом Морисом Грином (8-3).
Гонорар Олейника, проигравшего два последних боя нокаутом, составит за этот поединок 75 000 долларов. Еще столько же он получит в случае победы. Гарантированное вознаграждение 33-летнего Грина - 30 000 долларов.
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