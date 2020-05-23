23.05.2020, 22:30

Макгрегор назвал лучших бойцов в истории ММА. Хабиба среди них нет

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Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor
Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregorFoto: John Locher, AP

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (22-4) назвал четырех лучших бойцов в истории ММА.

Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашел в нем места Хабибу Нурмагомедову, которому проиграл досрочно.

Конор надеется подняться на первое место
По мнению Макгрегора, лучшим бойцом мира является бывший чемпион UFC в среднем дивизионе 45-летний бразилец Андерсон Силва (34-10).

На второе место в собственном рейтинге ирландец поместил себя. "Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — сообщил Макгрегор в социальных сетях.

Третью позицию в рейтинге лучших бойцов, по мнению Конора, занимает канадец Жорж Сен-Пьер (26-2).

На четвертой строчке американский боец Джон Джонс (26-1) - действующий чемпион UFC в полутяжелом весе.

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4 поражения Макгрегора
За свою карьеру бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор потерпел 4 поражения, причем все - досрочно:

- 2008 год болевой прием в первом раунде от литовца Артемия Ситенкова (15-16)

- 2010 год удушающий прием в первом раунде от соотечественника Джозефа Даффи (16-4)

- 2016 год удушающий прием во втором раунде от американца Нейта Диаса (20-12)

- 2018 год болевой прием в четвертом раунде от россиянина Хабиба Нурмагомедова (28-0)

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