Макгрегор назвал лучших бойцов в истории ММА. Хабиба среди них нет

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (22-4) назвал четырех лучших бойцов в истории ММА.
Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашел в нем места Хабибу Нурмагомедову, которому проиграл досрочно.
Конор надеется подняться на первое место
По мнению Макгрегора, лучшим бойцом мира является бывший чемпион UFC в среднем дивизионе 45-летний бразилец Андерсон Силва (34-10).
На второе место в собственном рейтинге ирландец поместил себя. "Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — сообщил Макгрегор в социальных сетях.
Третью позицию в рейтинге лучших бойцов, по мнению Конора, занимает канадец Жорж Сен-Пьер (26-2).
На четвертой строчке американский боец Джон Джонс (26-1) - действующий чемпион UFC в полутяжелом весе.
4 поражения Макгрегора
За свою карьеру бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор потерпел 4 поражения, причем все - досрочно:
- 2008 год болевой прием в первом раунде от литовца Артемия Ситенкова (15-16)
- 2010 год удушающий прием в первом раунде от соотечественника Джозефа Даффи (16-4)
- 2016 год удушающий прием во втором раунде от американца Нейта Диаса (20-12)
- 2018 год болевой прием в четвертом раунде от россиянина Хабиба Нурмагомедова (28-0)
Как из одного носка создать полезную вещь для холодильника?
Кожные высыпания при COVID-19 могут означать поражения органов
Как живёт экс-пленница маньяка, просидевшая в бункере 4 года
Не прощаются: как провожают в последний путь умерших от COVID-19