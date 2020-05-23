Макгрегор назвал лучших бойцов в истории ММА. Хабиба среди них нет

Ирландец поставил себя на второе место в рейтинге, но при этом не нашел в нем места Хабибу Нурмагомедову, которому проиграл досрочно.

Конор надеется подняться на первое место

По мнению Макгрегора, лучшим бойцом мира является бывший чемпион UFC в среднем дивизионе 45-летний бразилец Андерсон Силва (34-10).

На второе место в собственном рейтинге ирландец поместил себя. "Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — сообщил Макгрегор в социальных сетях.

Третью позицию в рейтинге лучших бойцов, по мнению Конора, занимает канадец Жорж Сен-Пьер (26-2).

На четвертой строчке американский боец Джон Джонс (26-1) - действующий чемпион UFC в полутяжелом весе.

4 поражения Макгрегора

За свою карьеру бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор потерпел 4 поражения, причем все - досрочно:

- 2008 год болевой прием в первом раунде от литовца Артемия Ситенкова (15-16)

- 2010 год удушающий прием в первом раунде от соотечественника Джозефа Даффи (16-4)

- 2016 год удушающий прием во втором раунде от американца Нейта Диаса (20-12)

- 2018 год болевой прием в четвертом раунде от россиянина Хабиба Нурмагомедова (28-0)

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2020