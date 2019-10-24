Макгрегор назвал дату возвращения в октагон: бой назначен, все официально

По словам Макгрегора, следующий бой он проведет в январе 2020 года.

”18 января на ”Т-Мобайл Арене” в Лас-Вегасе я вернусь. Бой назначен, все официально. Я знаю соперника, но не могу сказать, потому что, если скажу, UFC обязательно поменяет мне соперника”.

Это вряд ли будет бой против Хабиба Нурмагомедова. Скорее всего, дагестанец встретится с Тони Фергюсоном.

Конор также заявил, что подарил бутылку своего виски президенту России:

”Я второй раз в России и в Москве. Первый раз я был здесь во время чемпионата мира по футболу, и тогда я встречался здесь с Владимиром Путиным. Я подарил ему первую выпущенную бутылку Proper Twelve.

Попробовал ли он мой виски? Не знаю, но тогда бутылку забрала служба безопасности, чтобы проверить, нет ли там яда”.