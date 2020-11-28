Майк Тайсон против Роя Джонса. Как закончится бой 50-летних ветеранов?

28 ноября в США пройдет боксерское шоу. В главном событии вечера - битва двух легендарных мастеров кожаной перчатки: 54-летний Майк Тайсон (50-6) сразится с 51-летним Роем Джонсом (66-9).
Формат боя американских ветеранов - 8 раундов по 2 минуты. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Джонса-младшего пройдет в 12-унцовых перчатках. Первоначально предполагалось, что бой состоится без судей и без объявления победителя, но от этой затеи организаторы быстро отказались.
У ветеранов проблемы с налогами
Последний поединок на профессиональном ринге Тайсон провел в 2005 году. Когда он весной объявил о возвращении на ринг, с ним были готовы подраться бесплатно и некоторые действующие звезды профессионального бокса.
Тайсон, однако, выбрал в соперники бойца своего поколения. Оба боксера заработали на ринге с помощью кулаков десятки миллионов долларов, но когда их лучшие годы спортивной карьеры остались позади, у ветеранов возникли серьезные проблемы с американскими налоговыми органами.
Предстоящий поединок - хорошая возможность для Тайсона и Джонса поправить свои финансовые дела. Если верить заокеанским СМИ, оба боксера получат гарантированный гонорар в 10 млн долларов. Предусмотрены и дополнительные выплаты.
Зачем Джонсу российский паспорт?
Летом 2015 года Джонс встретился в Севастополе с Владимиром Путиным. Американец нахваливал Крым, а уже через три недели - какая скорость! - получил российский паспорт.
Когда Джонс решил принять российское гражданство, выяснилось, что его долг перед кредиторами составлял 3 млн долларов. Часть задолженности погасил российский промоутер.
Джонс рассчитывал организовать в России боксерский бизнес, но воплотить эту затею в жизнь ему не удалось. По информации российских СМИ, у Джонса работает только одна школа бокса в Подмосковье.
За прошедшие пять лет Джонс провел в России лишь один бой. Вскоре после получения российского гражданства его брутально нокаутировал в Москве Энцо Маккаринелли, а затем уроженец Флориды уехал на родину. Свой последний бой на профессиональном ринге Джонс провел в феврале 2018 года.
Тайсон считается фаворитом
К организации поединка знаменитых ветеранов была подключена одна из самых известных структур профессионального бокса - Всемирный боксерский совет (WBC). Победитель боя получит чемпионский пояс WBC Black Lives Matter.
По традиции за сутки до поединка состоялась церемония взвешивания участников. Джонс показал на весах 95 кило, Тайсон оказался тяжелее - 100 кг.
Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке Тайсону. Котировка на его победу 1.70, тогда как возможный выигрыш соперника оценивается коэффициентом 2,60.
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