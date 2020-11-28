Майк Тайсон против Роя Джонса. Как закончится бой 50-летних ветеранов?

Формат боя американских ветеранов - 8 раундов по 2 минуты. Поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Джонса-младшего пройдет в 12-унцовых перчатках. Первоначально предполагалось, что бой состоится без судей и без объявления победителя, но от этой затеи организаторы быстро отказались.

У ветеранов проблемы с налогами

Последний поединок на профессиональном ринге Тайсон провел в 2005 году. Когда он весной объявил о возвращении на ринг, с ним были готовы подраться бесплатно и некоторые действующие звезды профессионального бокса.

Тайсон, однако, выбрал в соперники бойца своего поколения. Оба боксера заработали на ринге с помощью кулаков десятки миллионов долларов, но когда их лучшие годы спортивной карьеры остались позади, у ветеранов возникли серьезные проблемы с американскими налоговыми органами.

Предстоящий поединок - хорошая возможность для Тайсона и Джонса поправить свои финансовые дела. Если верить заокеанским СМИ, оба боксера получат гарантированный гонорар в 10 млн долларов. Предусмотрены и дополнительные выплаты.

Зачем Джонсу российский паспорт?

Летом 2015 года Джонс встретился в Севастополе с Владимиром Путиным. Американец нахваливал Крым, а уже через три недели - какая скорость! - получил российский паспорт.

Когда Джонс решил принять российское гражданство, выяснилось, что его долг перед кредиторами составлял 3 млн долларов. Часть задолженности погасил российский промоутер.

Джонс рассчитывал организовать в России боксерский бизнес, но воплотить эту затею в жизнь ему не удалось. По информации российских СМИ, у Джонса работает только одна школа бокса в Подмосковье.

За прошедшие пять лет Джонс провел в России лишь один бой. Вскоре после получения российского гражданства его брутально нокаутировал в Москве Энцо Маккаринелли, а затем уроженец Флориды уехал на родину. Свой последний бой на профессиональном ринге Джонс провел в феврале 2018 года.

Тайсон считается фаворитом

К организации поединка знаменитых ветеранов была подключена одна из самых известных структур профессионального бокса - Всемирный боксерский совет (WBC). Победитель боя получит чемпионский пояс WBC Black Lives Matter.