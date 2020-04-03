”Люди думают, что Путин даст мне частный самолет. Люди такие тупые”. Хабиб Нурмагомедов дал интервью ESPN

"Вы думаете, если я чемпион, то мне дадут частный самолет? Мол, я позвоню Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Тысячи людей умирают.
Кому я должен позвонить? Дэйна Уайт позвонит Трампу, а я позвоню Путину и скажу: ”Пожалуйста, дай мне самолет”, а потом я звоню Трампу и говорю: ”Пожалуйста, дайте мне разрешение на то, чтобы я прибыл в США”. Сумасшествие”, — сказал Нурмагомедов.
Во время общения с Путиным президент РФ предоставил Нурмагомедову номер телефона, по которому он может позвонить ”в любой ситуации, если что-то пойдет не так”.
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