”Люди думают, что Путин даст мне частный самолет. Люди такие тупые”. Хабиб Нурмагомедов дал интервью ESPN

"Вы думаете, если я чемпион, то мне дадут частный самолет? Мол, я позвоню Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Тысячи людей умирают.

Кому я должен позвонить? Дэйна Уайт позвонит Трампу, а я позвоню Путину и скажу: ”Пожалуйста, дай мне самолет”, а потом я звоню Трампу и говорю: ”Пожалуйста, дайте мне разрешение на то, чтобы я прибыл в США”. Сумасшествие”, — сказал Нурмагомедов.

Во время общения с Путиным президент РФ предоставил Нурмагомедову номер телефона, по которому он может позвонить ”в любой ситуации, если что-то пойдет не так”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.