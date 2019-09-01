Ломаченко завоевал третий пояс, Поветкин выиграл бой у Фьюри

Поединок в Лондоне прошел с подавляющим преимуществом 31-летнего украинского боксера. Несколько раз он был близок к досрочному завершению боя, однако британец показал себя очень стойким бойцом. Лишь один раз Ломаченко сумел отправить соперника в нокдаун - случилось это в 11-м раунде.

Лома нацелился на четвертый пояс

"Мы надеемся выиграть четвертый пояс", - сказал после боя промоутер украинского боксера Боб Арум.

Чемпионский пояс по версии IBF принадлежит 32-летнему боксеру из Ганы Ричарду Комми. Правда, африканец пока не горит желанием встречаться с Ломаченко. В конце года у Комми запланирована вторая защита чемпионского титула.

Поветкин превзошел молодого британца

В рамках боксерского вечера в Лондоне российский тяжеловес Александр Поветкин (35-2) выиграл 12-раундовый бой у британца Хьюи Фьюри (23-3). Все три арбитра отдали победу российскому тяжеловесу с одинаковым счетом 117:111.

2 сентября Поветкину стукнет 40 лет. Двоюродному брату экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри скоро исполнится 25 лет. Внушительная разница в возрасте, казалось, даст во второй половине боя определенное преимущество Фьюри, однако Поветкин ничуть ему не уступал: он выдержал все 12 раундов, а в заключительной трехминутке выглядел лучше британца.

На протяжении практически всего боя британец часто входил в клинч, связывая атаки соперника. Но Поветкин нанес больше точных ударов и одержал заслуженную победу. Российский боксер получил пояс WBA International, который дает ему надежду провести чемпионский бой.