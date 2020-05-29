Кто такой Алекс Симанис, убивший члена "Кайтселийта" одним ударом?

Молодой боксер получил в Тартуском уездном суде 6 лет тюремного заключения. Адвокат 19-летнего спортсмена обратился с кассационной жалобой в Государственной суд, но ее не приняли к рассмотрению.

Проблемы с законом

В некоторых публикациях отмечается, что Симанис занимался боксом на профессиональном уровне, но эта информация не совсем верна.

Симанис тренировался в валгаском клубе "Кожаная перчатка" (Nahkkinnas). "Алекс занимался у меня в зале три раза в неделю - это трудно назвать профессиональным уровнем, - рассказывает его тренер Зори Невечерия. - В качестве дополнительных заданий он бегал кроссы. Боксом Алекс занимался примерно 5-6 лет. Когда он пришел ко мне, его вес был 118 килограммов, но за годы тренировок сумел сбросить до 75 кило. Последние годы Алекс выступал в среднем весе".

"У Алекса раньше были проблемы с законом, - признает тренер. - В 2015 году его хотели отправить в спецшколу Тапа, но я, можно сказать, поручился за Алекса. Мне нравился его характер - в спортивном плане проблем с ним не было".

Чемпион Эстонии среди юниоров

Симанис несколько раз принимал участие в чемпионатах Эстонии в возрастных категориях U-16, U-18 и U-20. На последнем турнире, который проходил в феврале 2018 года в Таллинне, Симанис стал чемпионом Эстонии среди юниоров в весовой категории до 75 кг. В его активе также одна серебряная и две бронзовые медали юношеских чемпионатов Эстонии.

"Смертельный инцидент у бара, конечно, сильно удивил, - говорит Невечерия. - На мой взгляд, повлияли два обстоятельства. Алекс выиграл юниорский чемпионат Эстонии и рассчитывал попасть на чемпионат Европы среди сверстников. Однако предпочтение в итоге было отдано другому боксеру. Этот момент Алекса слегка подкосил. К тому же за несколько месяцев до трагического случая он познакомился с девушкой, которая была на 12 лет старше его. Ради нее он даже срывался с тренировочного сбора в Латвию".

По словам тренера, в Валга сочувствуют молодому боксеру. "Трагические последствия вызвал, наверное, не столько удар Алекса, сколько падение члена "Кайтселийта" головой на каменную мостовую, - считает Невечерия. - Всегда говорю своим подопечным: "Руки - ваше оружие. Помните об этом". К сожалению, Алекс этих слов не расслышал".