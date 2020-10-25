Криштиану Роналду душевно поздравил Хабиба с победой над Гэтжи

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в Instagram поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.
”Поздравляю, брат! Твой отец гордился бы тобой”, — написал он.
Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.
Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.
Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
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