23.08.2019, 16:45
Ковалев проведет бой с небитым британцем. Кто победит?
24 августа в Челябинске пройдет вечер профессионального бокса. Главным событием станет бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33-3) с британцем Энтони Ярдом (18-0).
36-летний Ковалев впервые проведет бой в Челябинске, где он начал заниматься боксом. 28-летний британец намерен продолжить свою беспроигрышную серию на Урале.
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
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