Ковалев проведет бой с небитым британцем. Кто победит?

36-летний Ковалев впервые проведет бой в Челябинске, где он начал заниматься боксом. 28-летний британец намерен продолжить свою беспроигрышную серию на Урале.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.