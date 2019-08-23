23.08.2019, 16:45

Ковалев проведет бой с небитым британцем. Кто победит?


rus.delfi.ee
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Sergei Kovalev vs Anthony Yarde
Sergei Kovalev vs Anthony YardeFoto: vk.com/kovalboxer

24 августа в Челябинске пройдет вечер профессионального бокса. Главным событием станет бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (33-3) с британцем Энтони Ярдом (18-0).

36-летний Ковалев впервые проведет бой в Челябинске, где он начал заниматься боксом. 28-летний британец намерен продолжить свою беспроигрышную серию на Урале.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.

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