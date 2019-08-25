Ковалев после боя: "Горжусь своим народом, но русские заслуживают лучшей жизни"

Бой проходил в Челябинске, сам Ковалев отметил поддержку родных стен. Также он поздравил своих земляков из родного Копейска (пригород Челябинска) с Днем шахтера и сказал, что гордится своим народом, который выживает в тяжелые времена: "У нас нет военных действий, но экономически не очень в стране ситуация. Когда я варился в этом котле, это еще было — ну так, норм. Когда со стороны на это смотришь — более очевидно. Мы заслуживаем лучшей жизни здесь, этого надо добиваться."

Затем Сергей вспомнил о погибшем боксере: "Хочу посвятить победу Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом".

Дадашев погиб 23 июля в американской больнице от остановки сердца в результате травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. У Ковалева и Дадашева один и тот же тренер — Бади Макгирт.