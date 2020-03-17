Коронавирус сорвал бой молодого кохтла-ярвеского боксера в Лондоне

Европейский квалификация боксеров стартовала в Лондоне в минувшую субботу. Уже по ходу турнира МОК принял решение в целях безопасности участников проводить турнир без зрителей за закрытыми дверями. Однако сложная эпидемиологическая ситуация в Великобритании (за последние сутки выявлено 152 зараженных, скончались 20 человек) и закрытие границ вынудили МОК прервать олимпийскую квалификацию боксеров.

Лицензии разыграют в мае и июне?

Из-за отстранения Международной ассоциации бокса МОК сам занимается организацией квалификационных соревнований и боксерского турнира Олимпиады-2020.

"В свете постоянно меняющейся ситуации во всем мире целевая группа МОК по проведению боксерского турнира приняла решение приостановить проходящую в Лондоне европейскую квалификацию.

Это решение было принято на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и карантинных мер, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран скорректировать свои планы поездок и вернуться домой.

Целевая группа продолжит оценивать ситуацию, стремясь завершить распределение квот на Олимпиаду-2020 в мае и июне", - отмечается в заявлении МОК.

Аас мечтает об Олимпиаде-2020 в Токио

Эстонию на олимпийской квалификации в британской столице представляли три чемпиона страны - Семен Каманин (63 кг), Павел Каманин (69 кг) и Стивен Аас (81 кг).