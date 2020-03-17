17.03.2020, 03:00

Коронавирус сорвал бой молодого кохтла-ярвеского боксера в Лондоне


EST
Naval Academy Boxing
PoksFoto: Patrick Semansky, AP

Международный олимпийский комитет из-за распространения коронавируса и закрытия государственных границ прервал квалификационный турнир по боксу в Лондоне, на котором разыгрывались билеты на Олимпиаду-2020. Из трех эстонских боксеров стартовый бой в британской столице выиграл только 19-летний полутяжеловес из Кохтла-Ярве Стивен Аас.

Европейский квалификация боксеров стартовала в Лондоне в минувшую субботу. Уже по ходу турнира МОК принял решение в целях безопасности участников проводить турнир без зрителей за закрытыми дверями. Однако сложная эпидемиологическая ситуация в Великобритании (за последние сутки выявлено 152 зараженных, скончались 20 человек) и закрытие границ вынудили МОК прервать олимпийскую квалификацию боксеров.

Лицензии разыграют в мае и июне?
Из-за отстранения Международной ассоциации бокса МОК сам занимается организацией квалификационных соревнований и боксерского турнира Олимпиады-2020.

"В свете постоянно меняющейся ситуации во всем мире целевая группа МОК по проведению боксерского турнира приняла решение приостановить проходящую в Лондоне европейскую квалификацию.

Это решение было принято на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и карантинных мер, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран скорректировать свои планы поездок и вернуться домой.

Целевая группа продолжит оценивать ситуацию, стремясь завершить распределение квот на Олимпиаду-2020 в мае и июне", - отмечается в заявлении МОК.

Аас мечтает об Олимпиаде-2020 в Токио
Эстонию на олимпийской квалификации в британской столице представляли три чемпиона страны - Семен Каманин (63 кг), Павел Каманин (69 кг) и Стивен Аас (81 кг).

Нарвские братья-боксеры свои стартовые поединки в Лондоне проиграли единогласным решением судей, а кохтла-ярвесец Аас пробился в 1/8 финала - его соперник Себастьян Викторжак (Польша) не смог продолжить бой во втором раунде из-за травмы.

Следующий поединок Аас должен был провести во вторник, 17 марта, против 26-летнего шведа Лиридона Нухи, однако МОК прервал квалификационный турнир. В весовой категории до 81 кг на европейском отборочном турнире в Лондоне планировалось разыграть 6 мест на Олимпиаду-2020 в Токио.

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