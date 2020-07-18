18.07.2020, 22:10

Королевский подарок! Чемпион UFC Ян получил элитный "Мерседес"

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Королевский подарок! Чемпион UFC Ян получил элитный "Мерседес"
Petr YanUSA TODAY Sports

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян получил подарок от главы "Русской Медной Компании" Игоря Алтушкина элитный внедорожник Mercedes GLE 450.

Цена на внедорожник колеблется в районе 6,5 млн рублей (около 90 000 долларов). Для сравнения: гонорар бойца за победу в титульном поединке составил 230 000 долларов – примерно 16,6 млн рублей, сообщает "Евроспорт".

Чемпионский пояс Ян завоевал 12 июля, одержав в Эмиратах досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. Следующий бой россиянин планирует провести осенью.

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