Китайский антидопинг прекратил работу. Во всем виноват коронавирус

Эпидемия коронавируса в Китае кардинально поменяла спортивную жизнь в самой населенной стране мира. В футбол не играют, международные соревнования отменены, а Китайское антидопинговое агентство за полгода до открытия Олимпиады-2020 приостановило свою работу.
Жертвами коронавируса стали уже 427 человек. Международное агентство тестирования (ITA) с пониманием относится к приостановке работы антидопинговой службы в Китае.
"Мы просто обязаны действовать крайне осторожно, чтобы не подвергать опасности спортсменов, врачей и официальных лиц, проводящих тестирование", — цитирует France24.Com источник в Международном агентстве тестирования.
Приостановка работы антидопинговой службы дает определенную свободу китайским спортсменам. За полгода до открытия летней Олимпиады в Токио они могут себе позволить эксперименты с различными препаратами.
На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Китай завоевал 70 наград, заняв в медальном зачете третье место после США и Великобритании. В Токио спортивные аналитики прогнозируют Китаю 87 медалей, в том числе 43 золотых.
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