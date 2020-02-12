Кикбоксер Миркко Мойсар прокомментировал судебный приговор

В сентябре 2018 года Мойсар в хостеле Old Town Hostel One, что в центре Таллинна, нанес жертве не менее одного удара в лицо и один удар в область паха.

Суд оштрафовал кикбоксера

Согласно другому обвинительному заключению, в декабре того же года Мойсар забрал паспорт потерпевшего и уничтожил его. Инцидент произошел на улице Вяйке-Карья.

Харьюский уездный суд назначил Мойсару штраф 2000 евро, из которого высчитано время пребывания кикбоксера под стражей. Реально Мойсару придется заплатить 410 евро. Оставшаяся часть штрафа в размере 1500 евро назначена условно с испытательным сроком один год.

Дело Мойсара в Харьюском уездном суде рассматривалось в порядке согласительного производства.

Мойсар дал взаймы 1500 евро

По информации Õhtuleht работающий в инкассо-фирме Мойсар дал в долг знакомому 1500 евро. Востребовать его кикбоксер решил с помощью физической силы. Мойсар ударил должника (в публикации он назван Яанусом) кулаком в лицо и ногой в область паха.

Мойсар отказался обсуждать эту историю с Delfi Sport, однако прислал в редакцию заявление:

"У меня нет желания и необходимости комментировать эту историю. Но я хотел бы уточнить: ни одного удара, применяемого в спорте, в отношении человека под именем Яанус использовано не было. Данные Õhtuleht, что пострадавший получил кулаком в лицо, не соответствуют действительности - боксом занимаются в боксерском зале.