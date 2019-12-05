Кевин Ренно: Джошуа или восстановит свои титулы в матче – реванше или окончательно подмочит свою карьеру

Субботний матч-реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа - продолжение поединка в супертяжелом весе, который состоялся в июне. Тогда, к удивлению всех, Руис одержал победу над Джошуа, отправив его в седьмом раунде в технический нокаут.

«Как поклонники, так и противники Джошуа с нетерпением ждут субботы, чтобы увидеть, восстановит ли он свои титулы или окончательно подпортит свою карьеру», - отметил чемпион мира по тайскому боксу и чемпион Европы по тайскому боксу и кикбоксингу Кевин Ренно.

Каковы прогнозы на дуэль?

Спортивный тотализатор Olybet предсказывает победу Энтони Джошуа с коэффициентом 1,42 против 2,65 у Энди Руиса. Сделайте свою ставку на странице матча – реванша Джошуа – Руис, ссылку на которую найдете здесь.

Кевин Ренно: «Предсказываю победу Энтони Джошуа!»

Держу кулаки за него, поскольку на мой взгляд он хороший человек и спортсмен. Если он проиграет этот матч, его боксерская карьера окончена!»

Чей стиль одержит верх?

Поскольку мы имеем дело с тяжелым весом, возможно все. Один удар может стать решающим для матча. Именно поэтому эта весовая категория такая захватывающая», - пояснил Ренно. «Я хотел бы верить, что Джошуа провел очень тщательную домашнюю работу. Было видно, что в июне он сильно недооценил своего противника и на ринге столкнулся с реальной картиной. Морально с этим справиться очень сложно».

По словам Ренно, в этот раз Джошуа, безусловно, придется работать больше на дистанции, хотя он относится к тому типу боксеров, которые любят делать сильные удары на короткой дистанции. Правда, это чрезвычайно опасно в бою с более низкорослым и быстрым противником, что и стало фатальным для него в первом матче.

«Схожая опасная ситуация была, когда он соревновался с более низкорослым Поветкиным», - привел пример Ренно. «Руис, со своей стороны, должен активно двигаться, чтобы его было сложно поймать на дистанции и пришлось искать возможность для ближнего боя. Таким образом, он смог бы использовать в качестве преимущества свои более короткие и быстрые руки, как и в первом матче.»

«Победит тот, кому удастся навязать свой стиль сопернику и заставить его играть в свою игру», - сказал Ренно, добавив, что Руис, несомненно, чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде, и знает, что самый большой шанс для победы дает бой на близком расстоянии. Джошуа же, вероятно, сделал выводы из своих ошибок, и постарается в этот раз избегать коротких дистанций и действовать более мудро.»

Противостояние мощных соперников

Энтони Джошуа сражался в общей сложности 23 раза, из которых проиграл один раз. Победу Джошуа одерживал 22 раза, из которых 21 – с помощью нокаута.

Энди Руис сражался 34 раза, выиграв 33 матча. 22 раза он одерживал победу в результате нокаута.

Заявления Руиса в спортивных СМИ накануне реванша

«Я уверен, что все ищут оправдания проигрышу Джошуа в первом противостоянии. На мой взгляд, причина состоит в его стиле. Стиль влияет на матч. Когда я бросил вызов Джошуа, я был уверен, что справлюсь с ним, и планирую сделать то же самое на следующем матче».

Энди Руис не согласен с обвинениями СМИ, которые упрекают его в том, что после первой победы он превратился в тюфяка и наслаждается роскошной жизнью, к которой привели три титула в тяжелом весе, полученные от Джошуа. Сам Руис утверждает, что свалившееся на него изобилие - «всего лишь материальные вещи» и что сохранение титулов – его главное желание. «Конечно я жажду победы! Я только что получил эти титулы. Вы думаете, что я собираюсь их так просто отдать?» - сказал спортсмен журналистам, добавив, что он уважает своего соперника Энтони Джошуа и все, что он сделал для спорта. «Но на боксерском ринге, как я ему уже сказал, друзей нет».

Руис признает свой потенциал для развития: «Я знаю, что контролировал предыдущий матч, но есть то, что можно было бы сделать намного лучше, если бы я в тот момент я чувствовал себя увереннее».

Джошуа в СМИ перед реваншем

Энтони Джошуа считает, что первый проигрыш Руису три месяца назад только поспособствовал его развитию: «С подобной ситуацией сталкивался Мухаммед Али и Майк Тайсон, а теперь настал и мой черед», - сказал Джошуа после одного из самых неожиданных проигрышей в тяжелом весе, в результате чего ему пришлось отказаться от трех чемпионских поясов.

«Все зависит от того, как ты восстанавливаешься после проигрыша. Каждый день я смотрю в зеркало и повторяю себе, что я намного лучше, чем то, что произошло (во время предыдущего противостояния). А Энди (Руис) - все тот же человек. Все, что мне нужно - это немного подправить свою игру», - заявляет Джошуа, который сильно скинул в весе и готов показать, кем он является на самом деле.

Ожидается, что Джошуа заработает на данном боксерском поединке около 60 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым бойцом без титулов в тяжелом весе.

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