Калле Кландорф дал интервью прославленному спортсмену и выразил надежду на попадание эстонских боксеров в Токио-2020

” Невооруженным глазом видно, что наши боксеры хорошо подготовлены. Они не были "мешками для битья" на международных соревнованиях, но были хорошими бойцами. Президент Союза бокса



В своем интервью, данном заслуженному тренеру по боксу, единственному в Эстонии боксеру мастеру спорта CCCР международного класса Геннадию Толмачеву, Калле Кландорф рассказал, что эстонский бокс переживает стадию смены поколений, но высокие результаты, в частности, европейская бронза Яны Виль, позволяют надеяться на то, что этот процесс пройдет успешно. Молодые боксеры Эстонии — надежда на будущее, но успехи есть и в настоящем. Президент Союза бокса отметил, что лучшие эстонские боксеры произвели хорошее впечатление на международных соревнованиях и сумели достойно противостоять именитым европейским лидерам. Также позитивно сказывается и финансирование национальным Олимпийским комитетом наиболее успешных боксеров страны, это является признанием их успехов и залогом успешного развития в будущем.

”Если бы не было никаких шансов, и наш уровень был бы ниже заявленного, не имело никакого смысла участвовать в олимпийских отборочных турнирах. Мы очень надеемся, что в эстонском боксе произойдет смена поколений, и что один из наших спортсменов получит право на участие в Олимпийских играх”, — резюмирует Кландорф.