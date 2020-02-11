Известный эстонский боец осужден за физическое насилие

В сентябре 2018 года Мойсар в хостеле Old Town Hostel One, что в самом центре Таллинна, нанес жертве один удар в лицо и один удар в пах.

Забрал и уничтожил паспорт

Согласно другому обвинительному заключению, в декабре того же года Мойсар забрал паспорт потерпевшего и уничтожил его. Инцидент произошел на улице Вяйке-Карья.

Дело Мойсара в Харьюском уездном суде рассматривалось в порядке согласительного производства.

Кикбоксер и боец ММА в одном лице

1 марта Мойсару исполнится 30 лет. Помимо кикбоксинга, кейлаский боец имеет опыт выступления в смешанных единоборствах и профессиональном боксе.

Год назад Мойсар выиграл в Таллинне кикбоксерский турнир, получив в качестве главного приза 10 000 евро.

В марте прошлого года Мойсар планировал организовать в Таллинне бойцовский турнир, где мог подраться каждый желающий. Однако полиция запретила его проведение, посчитав, что такое представление является пропагандой насилия.