Известный боец Миркко Мойсар угодил на скамью подсудимых

Харьюский уездный суд 10 февраля вынес приговор известному эстонскому кикбоксеру Миркко Мойсару. За физическое насилие и порчу документа иностранцу спортсмен оштрафован на 2000 евро.
В сентябре 2018 года Мойсар в хостеле Old Town Hostel One, что в центре Таллинна, нанес жертве один удар в лицо и один удар в пах.
Забрал и уничтожил паспорт
Согласно другому обвинительному заключению, в декабре того же года Мойсар забрал паспорт потерпевшего и уничтожил его. Инцидент произошел на улице Вяйке-Карья.
Дело Мойсара в Харьюском уездном суде рассматривалось в порядке согласительного производства.
Кикбоксер и боец ММА в одном лице
1 марта Мойсару исполнится 30 лет. Помимо кикбоксинга, кейлаский боец имеет опыт выступления в смешанных единоборствах и профессиональном боксе.
Год назад Мойсар выиграл в Таллинне кикбоксерский турнир, получив в качестве главного приза 10 000 евро.
В марте прошлого года Мойсар планировал организовать в Таллинне бойцовский турнир, где мог подраться каждый желающий. Однако полиция запретила его проведение, посчитав, что такое представление является пропагандой насилия.
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