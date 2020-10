Хотел посмотреть бой Хабиба, а получил пулю в сердце

View this post on Instagram

Это самое страшное, что могло со мной произойти...Моему горю нет предела. Сердце как-будто само хочет остановиться. Наша семья потеряла самого близкого, дорогого, любимого, искреннего, доброго, честного человека на всём белом свете. Мы с братом, с Мамой просто не можем поверить в происходящее. Он ушёл, но он Жив. Жив во мне!