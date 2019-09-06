Хабиб проведет бой в Эмиратах против американца. Кто победит?

Для Нурмагомедова это будет первый бой после прошлогоднего поединка с Конором Макгрегором. Дагестанский борец выиграл все 27 проведенных боев. Порье выиграл 25 схваток и потерпел 5 поражений.

Оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания, уложившись в лимит легкого веса. Субботний поединок между ними начнется ориентировочно в 23:00.

Накануне боя Нурмагомедов отказался общаться с прессой, решив сэкономить энергию. Порье, наоборот, в каждом интервью говорит, что станет первым бойцом, который нанесет поражение Хабибу.

"После того, как я выиграю, на улицах будет валяться много папах", - сказал американский боец.