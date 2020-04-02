Хабиб отказался от боя c Фергюсоном. Американец обвиняет его в трусости

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, — написал Хабиб в "Инстаграме". — Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место".

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном сорвался в пятый раз. Американец обвинил российского бойца в трусости и потребовал забрать у него чемпионский пояс.

"Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула", - заявил Фергюсон в интервью ESPN.

“The guy does not want to fight. He’s scared, he’s running, he should be stripped of his title.”@TonyFergusonXT gives @arielhelwani his reaction to Khabib's apparent withdrawal from #UFC249 on @SportsCenter pic.twitter.com/B1Sx2gPQq6 — ESPN MMA (@espnmma) April 1, 2020

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!