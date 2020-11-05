"Хабиб - не за Россию!" Журова против героизации Нурмагомедова

Ранее стало известно, что с такой инициативой депутат от Дагестана обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Его удостоено очень небольшое количество спортсменов. Их всего три: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998). Насколько я знаю, потом было принято решение к спортсменам такое звание не применять, ведь есть другие, например, Герой Труда. Получить Героя России за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны", - отметила Журова в интервью "Национальной службе новостей".

Журова напомнила, что бои UFC во многом проводятся для заработка. "Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Он просто выиграл какое-то количество боев, а теперь представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры… Но ему ведь не дают звание. Хабиб – выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много", - сказала чемпионка Олимпиады.

Депутат также рассказала, какое звание больше всего подходит для Нурмагомедова:

"Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире", - отметила Журова.